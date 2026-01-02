CANLI BORSA
Çin'de elektrikli araç üreticileri 2025'i rekor teslimatlarla kapattı

Çinli elektrikli ve yeni enerji araç üreticileri 2025 yılını güçlü teslimat rakamlarıyla tamamladı. Aralık ayı verileri, birçok markanın aylık ve yıllık bazda rekorlara imza attığını ortaya koydu.

02 Ocak 2026

Seres, Aralık 2025'te 57 bin adedin üzerinde araç teslim ederek tek ayda tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketin 2025 yılı toplam teslimatları 420 bin adedi aştı.

Xpeng, Aralık ayında 37.508 araç teslim etti. Bu rakam yıllık bazda yüzde 2 artışa işaret ederken, şirketin 2025 yılı toplam teslimatları 429.445 adetle yıllık yüzde 126 büyüme kaydetti.

Xiaomi Auto, Aralık 2025'te 50 binin üzerinde araç teslim etti. Şirketin YU7 modeli, piyasaya çıkışından sonraki altı ayda 150 bin adedin üzerinde teslimata ulaştı ve aynı dönemde SU7 modelinin 2,3 katı performans gösterdi.

Zeekr, Aralık ayında 30.267 araç teslim ederek aylık satışlarda ilk kez 30 bin eşiğini aştı. Bu rakam yıllık yüzde 11,3, aylık yüzde 4,9 artış anlamına geldi.

Leapmotor, 2025 yılı genelinde 596.555 araç teslim ederek yıllık yüzde 103 büyüme sağladı. Aralık ayı teslimatları ise 60.423 adetle yıllık yüzde 42 arttı.

NIO, Aralık 2025'te 48.135 araç teslim etti ve yıllık bazda yüzde 54,6 artış yakaladı. Şirketin dördüncü çeyrek teslimatları 124.807 adetle yüzde 71,7 yükseldi.

Li Auto, Aralık ayında 44.246 araç teslim ederken, dördüncü çeyrek toplamı 109.194 adet oldu. Şirketin 31 Aralık 2025 itibarıyla kümülatif teslimatları 1.540.215 araca ulaştı.

Geely, Aralık 2025'te toplam 236.817 araç satışı gerçekleştirdi. Bu dönemde plug-in hibrit satışları 75.133, tamamen elektrikli satışlar ise 79.131 adet olarak kaydedildi.

BYD, Aralık 2025'te 419.800 yeni enerji aracı üretti ve 420.400 araç sattı. Şirketin 2025 yılı toplam üretimi 4.537.400 adetle yıllık yüzde 5,42 artarken, satışları 4.602.400 adetle yüzde 7,73 yükseldi.

