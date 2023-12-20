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Çin'de gayrimenkul geliştiricisi China South City Holdings temerrüde düşmekten kaçınmayı başardı

Çin'de gayrimenkul geliştiricisi China South City Holdings temerrüde düşmekten kaçınmayı başardı.

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2023 09:06

Son Güncelleme Tarihi 20 Aralık 2023 09:06

South China Morning Post'un haberine göre, devlet destekli bir gayrimenkul geliştiricisi olan China South City Holdings Ltd. alacaklıların tahvilin vadesini uzatmayı ve kuponunu düşürmeyi kabul etmelerinin ardından dolar cinsinden bir tahvilin faiz ödemesinde temerrüde düşmekten kurtuldu.

Gazete, kısmen Shenzhen şehrine ait olan China South City Holdings tarafından ihraç edilen Temmuz 2024 vadeli %9'luk tahvilin sahiplerinin, vade tarihini Ağustos 2027'ye çekmeyi ve faizi yarı yarıya indirerek %4,5'e çekmeyi kabul ettiklerini bildirdi.

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