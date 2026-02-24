Çin'de kredi faiz oranları 2019'dan bu yana en yüksek seviyede sabit kaldı

CANLI BORSA
Çin Merkez Bankası, piyasaların beklentilerinin aksine gösterge faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı. 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları (LPR) 2019'dan bu yana en yüksek seviyede sabit kaldı

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2026 08:43

Son Güncelleme Tarihi 24 Şubat 2026 08:45

Çin Halk Bankası (PBoC) referans alınarak belirlenen kredi faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi. Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları (LPR) mevcut seviyelerinde sabit tutuldu.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi'nin açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,5'te bırakıldı.

LPR NASIL BELİRLENİYOR?

2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini gören Kredi Ana Faiz Oranı (LPR), Çin'de faaliyet gösteren 18 bankanın, Çin Merkez Bankası'nın borçlanma faizi üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre hesaplanıyor.

1 yıl vadeli kredi faiz oranı daha çok kurumsal krediler için referans kabul edilirken, 5 yıllık kredi faiz oranı ise başta emlak kredileri olmak üzere uzun vadeli borçlanmalarda temel gösterge niteliği taşıyor.

SON İNDİRİM MAYIS 2025'TE YAPILMIŞTI

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirime gidilmişti. Bu kapsamda 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

Son kararla birlikte Çin yönetimi, kredi maliyetlerinde ek bir gevşemeye gitmeyerek mevcut para politikası duruşunu korumuş oldu.

BİST En Aktif Hisseler