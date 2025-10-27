CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de sanayi şirketlerinin karları eylülde arttı

Çin'de sanayi şirketlerinin karları eylülde arttı

Çin'deki sanayi şirketlerinin karları eylülde yıllık bazda yüzde 21,6 artarak Kasım 2023'ten bu yana en büyük artışı kaydetti. Söz konusu artış, ağustostaki yüzde 20,4'lük yükselişin ardından geldi.

Oluşturma Tarihi 27 Ekim 2025 09:02

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, 2025'in ilk dokuz ayında Çin'de sanayi şirketlerinin karı yüzde 3,2 oranında arttı.

Aşırı kapasiteyi sınırlamaya ve fiyat rekabetini azaltmaya yönelik hükümet önlemleriyle desteklenen daha güçlü üretim ve fabrika kapısı fiyatlarındaki yavaşlayan düşüş, kazançları destekledi. ABD tarifelerine rağmen güçlü dış talep de büyümeye katkıda bulundu.

Verilere göre, Eylül ayındaki güçlü performans, üretim faaliyetlerindeki iyileşme ve hükümetin sektörel müdahaleleriyle açıklanıyor. Bununla birlikte, uzmanlar iç piyasadaki zayıflığın uzun vadede büyüme için risk oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Japonya: BOJ politikası hükümet politikasıyla uyumlu olmalı Japonya: BOJ politikası hükümet politikasıyla uyumlu olmalı 24 Ekim 2025 09:30
Küresel piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı Küresel piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı 24 Ekim 2025 09:06
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 23 Ekim 2025 16:47
Altın fiyatları için rekor tahmin! Dünyanın en büyük bankası tarih ve rakam verdi Altın fiyatları için rekor tahmin! Dünyanın en büyük bankası tarih ve rakam verdi 23 Ekim 2025 15:21
Goldman Sachs’tan Tesla için nötr tavsiye Goldman Sachs'tan Tesla için "nötr" tavsiye 23 Ekim 2025 14:19
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 23 Ekim 2025 13:28
Borsa İstanbul’a Teknoloji İş Birliği Girişimi ödülü Borsa İstanbul’a "Teknoloji İş Birliği Girişimi" ödülü 23 Ekim 2025 12:39
ABD-Çin ticaret görüşmeleri Malezya’da devam edecek ABD-Çin ticaret görüşmeleri Malezya'da devam edecek 23 Ekim 2025 11:38
Bütçe anlaşmazlığının sürdüğü ABD’de hükümet hala kapalı Bütçe anlaşmazlığının sürdüğü ABD'de hükümet hala kapalı 23 Ekim 2025 11:07
Brent petrolün fiyatı yaptırım kararı sonrasında arttı Brent petrolün fiyatı yaptırım kararı sonrasında arttı 23 Ekim 2025 09:51
BoE, bankaların kaldıraç kurallarının gevşetilmesini reddetti BoE, bankaların kaldıraç kurallarının gevşetilmesini reddetti 23 Ekim 2025 09:12
Trump yönetimi Çin’e yönelik yazılım ihracat kısıtlamalarını değerlendiriyor Trump yönetimi Çin'e yönelik yazılım ihracat kısıtlamalarını değerlendiriyor 23 Ekim 2025 09:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler