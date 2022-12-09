Çin'de fabrika çıkış fiyatları Kasım ayında ikinci ayda yıllık düşüş gösterirken, tüketici enflasyonu yavaşlayarak ekonomik aktivitenin zayıf olduğunu ve talebin yumuşak olduğunu gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü yayınladığı verilere göre, üretici fiyat endeksi (ÜFE) bir yıl öncesine göre yüzde 1,3 düştü.Çin'in ana enflasyon göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Kasım ayında yıllık yüzde 1,6 arttı.

Verilere göre, gıda fiyatları Ekim'deki yüzde 0,1'lik artışı tersine çevirerek aylık bazda yüzde 0,8 düşerek aylık tüketici enflasyonunu yaklaşık 0,14 puan düşürdü.

Çin'de temel bir et olan domuz eti fiyatı, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 düştü. NBS'de kıdemli bir istatistikçi olan Dong Lijuan, yetkililerin son aylarda merkezi rezervlerden domuz eti saldığını ve domuz üretiminin artmaya devam ettiğini söyledi. Ancak domuz eti fiyatları yıllık yüzde 34.4 artarak bir önceki aya göre 17.4 puan geriledi.

Çin Merkez Bankası, tüketici enflasyonunun gelecek yıl ılımlı kalmasını beklediğini söyledi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki büyüme, küresel talep de dalgalanırken büyük ölçüde uzlaşmaz KOVID-19 kısıtlamalarından etkilenerek bu yıl sarkıyor. Geçen ay, KOVID vaka sayıları tarihi yüksek seviyelere çıkarak yaygın kilitlenmelere ve hareketlilik kısıtlamalarına yol açtı.

Ekonomistler, merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için agresif hamlelerinin ardından dünya ticareti keskin bir şekilde geri çekilirken, ekonomistlerin ihracatın daha fazla düşeceğini tahmin etmesiyle, Kasım ayı ihracat ve ithalatı iki buçuk yılın en büyük daralmasını yaşadı.