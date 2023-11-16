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Çin'de yeni konut fiyatlarında düşüş sürüyor

Çin'de yeni konut fiyatları Ekim ayında da düşüş gösterdi. Son 4 aydır düşen konut fiyatları, hükümetin destek tedbirlerinin ülkenin tüketicileri ve borç yüklü emlak sektörü üzerindeki kasveti kaldırmaya yetmediğini gösterdi.

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2023 09:34

Son Güncelleme Tarihi 16 Kasım 2023 09:34

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, yeni konut fiyatları ekim ayında Eylül ayındaki %0,2'lik düşüşün ardından aylık bazda %0,3 geriledi.

Ekim ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre %0,1 düşerek Eylül, Ağustos ve Temmuz aylarındaki düşüşe paralel bir seyir izledi.

Yetkililer, bir zamanlar Çin'in ekonomik faaliyetlerinin yaklaşık dörtte birini oluşturan emlak sektörünü desteklemek için konut alımları üzerindeki kısıtlamaları gevşetmek ve borçlanma maliyetlerini düşürmek de dahil olmak üzere bir dizi önlem aldı.

Ancak potansiyel konut alıcıları, daha fazla geliştiricinin aşırı borçla mücadele etmesi ve önceden satılmış konut projelerini tamamlamakta gecikmesi nedeniyle temkinli davranmaya devam ediyor.

Ekim ayında 70 şehirden 56'sında fiyatlarda görüldü. Eylül ayında bu sayı 54 olmuştu.

Ulusal İstatistik Bürosu sözcüsü Liu Aihua yaptığı açıklamada, emlak piyasasının hala uyum ve dönüşüm sürecinde olduğunu ve ekonomik toparlanmada "dönemeçler" yaşanacağını söyledi.

Çin Merkez Bankası, ülkenin kentsel köy yenileme ve uygun fiyatlı konut programlarına en az 137 milyar dolar düşük maliyetli finansman sağlamayı planlıyor

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