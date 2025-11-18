CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'den Japonya'ya ekonomik baskı: Seyahat yasağı, tur iptali, film sansürü

Çin, Japonya’ya yönelik ekonomik baskıyı sertleştirdi. Devlete ait işletmeler çalışanlarına Japonya’ya seyahat yasağı getirdi, organize tur grupları iptal edildi, büyük bir forum askıya alındı ve Japon yapımı filmlerin gösterimleri durduruldu.

Oluşturma Tarihi 18 Kasım 2025 08:58

Son Güncelleme Tarihi 18 Kasım 2025 08:59

Söz konusu adımlar, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Çin'in Tayvan'a saldırması halinde Tokyo'nun askeri karşılık verebileceğini söylemesinin ardından geldi.

Çin'in tepkisi, iki ülke arasındaki ilişkilerde son beş yıldaki en ciddi gerilimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Benzer bir kriz, eski Başbakan Shinzo Abe'nin Tayvan hakkında yaptığı açıklamalarla yaşanmıştı.

Shanghai, Zhejiang ve Hunan'da faaliyet gösteren dört devlet işletmesinde çalışanlar, yönetimden Japonya'ya tüm seyahatlerini iptal etmeleri yönünde talimat aldıklarını açıkladı. Zhejiang merkezli bir grup, resmi yazıyla "Çin-Japonya ilişkilerindeki gerginlik nedeniyle" Japonya'ya kişisel seyahat izinlerinin durdurulduğunu bildirdi.

