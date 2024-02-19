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Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar ılımlı arttı

Çin'e doğrudan yabancı yatırımları son 30 yılın en yavaş artışını gösterdi.

Oluşturma Tarihi 19 Şubat 2024 09:30

Son Güncelleme Tarihi 19 Şubat 2024 09:30

Yabancı işletmelerin Çin'e doğrudan yatırımları geçen yıl 1990'ların başından bu yana en düşük miktarda arttı..

Devlet Döviz İdaresi'nin (SAFE) Pazar günü açıkladığı verilere göre, Çin'in ödemeler dengesindeki doğrudan yatırım yükümlülükleri geçen yıl sadece 33 milyar dolar artarak 2022'ye göre %82 azaldı.

Veriler, geçen yılki zayıf toparlanmanın etkisini gösteriyor. Yatırımlar 1998'den bu yana ilk kez 2023'ün üçüncü çeyreğinde düştü. Son çeyrekte biraz toparlanıp büyümeye dönse de, o dönemdeki 17,5 milyar dolarlık yeni para 2022'nin aynı dönemine göre üçte bir oranında daha düşüktü.

Ekonomistlere göre, SAFE'nin net akışları ölçen verileri, yabancı şirket karlarındaki eğilimleri ve Çin'deki faaliyetlerinin boyutundaki değişiklikleri yansıtabilir. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'deki yabancı sanayi firmalarının karları geçen yıl bir önceki yıla göre %6,7 düştü.

Ticaret Bakanlığı'nın daha önceki rakamları Çin'e yapılan yeni doğrudan yabancı yatırımların geçen yıl son üç yılın en düşük seviyesine gerilediğini göstermişti. Ekonomistler, MOFCOM'un rakamlarının mevcut yabancı firmaların yeniden yatırılan kazançlarını içermediğini ve SAFE rakamlarından daha az değişken olduğunu söyledi.

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