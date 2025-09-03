CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'in çelik talebinin düşmesi bekleniyor

Çin'in çelik talebinin düşmesi bekleniyor

Dünyanın en büyük çelik tüketicisi Çin'in çelik talebinde gelecek 10 yılda yıllık 5 ila 7 milyon metrik tonluk düşüş yaşanması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 03 Eylül 2025 09:14

Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin açıklamasına göre, Çin ekonomisinin altyapı ağırlıklı büyüme modellerinden uzaklaşması, çelik talebi üzerinde kalıcı baskı oluşturuyor.

Çin'in küresel talep içindeki payının, geçen yıl yüzde 49 seviyesinden 2050'ye kadar yüzde 31'e düşeceği öngörülüyor. Buna karşılık, Hindistan'ın çelik tüketiminin neredeyse üç katına çıkması ve küresel payının yüzde 8'den yüzde 21'e yükseleceği hesaplanıyor.

Güneydoğu Asya'nın talepteki payının ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkacağı tahmin ediliyor. Bu artışın, özellikle Vietnam, Tayland ve Endonezya'daki hızlı sanayileşmeden kaynaklandığı belirtiliyor.

DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK ÜRETİMİ İÇİN HÜKÜMET DESTEĞİ ŞART

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wood Mackenzie kıdemli araştırma analisti Charvi Trivedi, Çin'de çelik üretimindeki fazlalığın eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirterek, "2025'te 50 milyon tonluk bir fazlalık, uzun vadede ise 350 milyon tona kadar çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, geçen yıl Hindistan'da yüzde 8 büyüyen çelik pazarının bu yıl yüzde 7 büyüyeceği hesaplanıyor. Bu büyüme, hükümet destekli altyapı projeleri ve özellikle otomotiv ile makine sektörlerindeki genişleyen üretimle destekleniyor.

Wood Mackenzie'ye göre küresel çelik ticareti daralıyor. Buna göre, 2024'te 381 milyon ton olan çelik ihracatının bu yıl yüzde 5,4 düşeceği öngörülüyor. Uzun vadede ticaret yoğunluğunun bugünkü yüzde 25 seviyesinden 2050'ye kadar yüzde 12'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

Analistler, aşırı kapasite ve düşük kar marjlarının, özellikle Avrupa ve Çin'de "yeşil çelik" üretimine yapılan yatırımları engellediği konusunda uyarıyor. Açıklamada, sektörün düşük karbonlu üretime geçişini hızlandırmak için daha güçlü hükümet desteği ve daha net düzenlemelerin şart olduğu vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI ağustosta yükseldi Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ağustosta yükseldi 01 Eylül 2025 13:07
Fed’den 9 ayın ardından ilk kez faiz indirimi bekleniyor Fed'den 9 ayın ardından ilk kez faiz indirimi bekleniyor 01 Eylül 2025 11:04
Japonya’da sermaye harcamaları güçlü artış gösterdi Japonya'da sermaye harcamaları güçlü artış gösterdi 01 Eylül 2025 09:01
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 01 Eylül 2025 10:17
Trump: Gümrük tarifeleri ve aldığımız trilyonlarca dolar olmasaydı ülkemiz yok olurdu Trump: Gümrük tarifeleri ve aldığımız trilyonlarca dolar olmasaydı ülkemiz yok olurdu 01 Eylül 2025 08:59
Japonya’nın imalat aktivitesi daraldı Japonya'nın imalat aktivitesi daraldı 01 Eylül 2025 08:56
Emtia piyasalarında, geçen hafta değerli metaller parladı Emtia piyasalarında, geçen hafta değerli metaller parladı 31 Ağustos 2025 11:26
Brent petrol üç aylık yükselişin ardından ağustosta 4 dolardan fazla düştü Brent petrol üç aylık yükselişin ardından ağustosta 4 dolardan fazla düştü 31 Ağustos 2025 11:23
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 30 Ağustos 2025 09:07
AB duyurdu: 150 milyar avroluk savunma fonuna talep tam AB duyurdu: 150 milyar avroluk savunma fonuna talep tam 29 Ağustos 2025 16:54
ABD’de mal ticareti açığı temmuzda arttı ABD'de mal ticareti açığı temmuzda arttı 29 Ağustos 2025 16:47
Bankacılık sektörü net karı 479,2 milyar lira Bankacılık sektörü net karı 479,2 milyar lira 29 Ağustos 2025 14:33
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler