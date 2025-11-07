CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'in ihracatı ekimde daraldı

Çin'in ihracatı ekimde daraldı

Çin'in ihracatı Ekim ayında beklenmedik bir şekilde yıllık bazda %1,1 azalarak ekonomistlerin %2,8 artış beklentisinin gerisinde kaldı. Bu düşüş, eylül ayındaki %8,3’lük artışın ardından geldi. Yuan bazında ihracat %0,8 geriledi.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2025 08:27

İthalat ise yıllık %1,0 artış gösterdi, ancak bu da %2,3'lük beklentinin altında kaldı. Yuan bazında ithalat %1,4 yükseldi.

İhracattaki düşüş, geçen yılın yüksek baz etkisi ve aylar süren ön yüklemeli sevkiyatların ardından soğuyan dış talep nedeniyle gerçekleşti. Geçen yıl Çinli ihracatçılar, ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ın zafer kazanma ihtimaline karşı sevkiyatlarını hızlandırmıştı.

Zayıf ihracat verileri, geçen hafta ABD ile Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının ardından geldi. Bu anlaşma kapsamında Pekin, nadir toprak elementleri ihracat kısıtlamalarını askıya almayı ve daha fazla ABD soya fasulyesi almayı kabul etti. Washington ise fentanil ile ilgili tarifeleri düşürdü.

Çin'in Ekim ayı dış ticaret fazlası 90,07 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, eylül ayındaki 90,45 milyar dolarlık fazlanın altında kaldı. Yuan cinsinden dış ticaret fazlası ise 640,5 milyar yuan oldu.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 06 Kasım 2025 09:05
Japonya’da reel ücretlerdeki düşüş 9 aydır sürüyor Japonya'da reel ücretlerdeki düşüş 9 aydır sürüyor 06 Kasım 2025 08:47
New York Fed: ABD hane halkı borçları ılımlı artış gösterdi New York Fed: ABD hane halkı borçları ılımlı artış gösterdi 06 Kasım 2025 08:44
Yenilenebilir enerjide 2030 hedefine yaklaşıldı Yenilenebilir enerjide 2030 hedefine yaklaşıldı 06 Kasım 2025 08:39
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 05 Kasım 2025 16:52
Avro Bölgesi’nde bileşik PMI ekim ayında 52,5 oldu Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ekim ayında 52,5 oldu 05 Kasım 2025 15:35
Almanya’da fabrika siparişleri eylülde arttı Almanya'da fabrika siparişleri eylülde arttı 05 Kasım 2025 15:30
CIIE 2025 başladı: Çin, uluslararası şirketlere kapılarını açıyor CIIE 2025 başladı: Çin, uluslararası şirketlere kapılarını açıyor 05 Kasım 2025 11:34
Asya borsalarında sert düşüş Asya borsalarında sert düşüş 05 Kasım 2025 10:12
Petrol 64,56 dolar Petrol 64,56 dolar 05 Kasım 2025 09:45
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 05 Kasım 2025 10:03
Küresel piyasalarda ’yüksek değerleme’ endişesi hakim Küresel piyasalarda 'yüksek değerleme' endişesi hakim 05 Kasım 2025 09:50
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler