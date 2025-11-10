Çinli çelik üreticileri rekor ihracatla küresel pazarda etkisini artırıyor

CANLI BORSA
Çinli çelik üreticileri, artan korumacılığa rağmen Güneydoğu Asya'daki dirençli talep ve Orta Doğu'daki büyüme sayesinde rekor ihracatla küresel pazarları doldurmaya devam ediyor.

10 Kasım 2025

2025'in ilk dokuz ayında Suudi Arabistan'a yapılan sevkiyatlar yüzde 41 artarak herhangi bir büyük pazara yapılan en yüksek artışı kaydetti.

İlk 10 aydaki toplam ihracat 97,76 milyon tona ulaşarak 2024'ün aynı dönemindeki 92,05 milyon tonu geride bıraktı ve yeni bir yıllık rekora doğru ilerliyor.

Çin çeliğine kısıtlama getiren Vietnam ve Güney Kore en büyük hacim düşüşlerini yaşadı ancak en büyük pazarlar olmaya devam ediyor. Filipinler, Endonezya, Tayland, Orta Doğu ve Afrika ise büyümeyi sağladı.

Kuşak ve Yol gibi girişimler kapsamında Çin'in yurtdışı yatırımları, son on yılda Suudi Arabistan ve BAE'de harcanan 86 milyar dolar dahil, enerji ve ulaşım gibi çelik yoğun sektörleri destekledi.

Wood Mackenzie'den Jing Zhang, "Çin çelik ihracat rotaları Orta Doğu ve Afrika'ya kayıyor" dedi. Çelik borular ve uzun ürünler gibi altyapı odaklı ürünler zaten geçen yılın toplamlarını aştı.

