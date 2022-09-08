Enflasyonun tepe yaptığına henüz ikna olmadığını söyleyen Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "Kiralar hala çok yüksek ve kiraların çekirdek enflasyona yansıması biraz zaman alacak. Enflasyonun aşağı gelmeye başlamakta olduğuna dair işaret görmüyorum" dedi.