ABD dolarının Japon yeni karşısında değer artışı devam etse de, genel olarak önemli para birimleri karşısında bir miktar zayıflaması altın fiyatına destek veriyor.

ALTIN FİYATINI BU SABAH 1726 DOLAR/ONS SEVİYESİNE TAŞINDI

Dolar Endeksi'nin 110 seviyesinin üzerinden dönerek 99,50 civarına gerilemesi ve küresel ekonomide yavaşlama endişeleri altın fiyatını bu sabah 1726 dolar/ons seviyesine kadar taşıdı.

Spot altın fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 0,42 artışla 1717,30 dolar/ons seviyesinde.

Analistler 1727 dolar/ons direncinin kırılması halinde 1735-1747 dolar/ons aralığına bir hareket bekliyorlar. Aşağıda destekler ise 1705 ve 1696 dolar/ons seviyelerinde.