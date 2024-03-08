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Dünya Konteyner Endeksi düşüşünü hızlandırdı

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 6 haftalık düşüşü yüzde 17'yi aştı.

Oluşturma Tarihi 08 Mart 2024 09:25

Son Güncelleme Tarihi 08 Mart 2024 09:25

Küresel konteyner navlun fiyatlarında düşüş üst üste altıncı haftada da hız kazanarak devam etti.

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 7 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 6 daha azaldı. Endeks önceki hafta yüzde 5 düşüş göstermişti.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40'lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 493 dolardan 3 bin 287 dolara indi.

Böylece 6 hafta önce 3 bin 964 dolar seviyesinden başlayan düşüş yüzde 17,1'a ulaştı.

Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı yüzde 82 oldu.

Bu düşüşlere rağmen endeks hala 10 yıllık ortalamaların üzerinde seyrediyor. Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 526 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 697 doların 830 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları yüzde 7 düşerken, Rotterdam-Shanghai hattında düşüş yüzde 6 oldu. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 3.944 dolardan 3.650 dolara, Rotterdam-Shanghai'de 915 dolardan 861 dolara indi.

Shanghai-Los Angeles hattı yüzde 5 düşüşle 4 bin 486 dolardan 4.272 dolara inerken, Los Angeles-Shanghai hattı 719 dolardan 717 dolara geriledi.

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