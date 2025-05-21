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ECB: Ani şoklar, hanehalkı ve şirketleri zor durumda bırakabilir

ECB, artan ticaret savaşları ve jeopolitik belirsizliklerin Avro Bölgesi'nde finansal istikrarı tehdit ettiğini açıkladı. Raporda piyasa oynaklığı, kurumsal iflas riski ve hane borçluluğuna dikkat çekildi.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2025 15:54

Son Güncelleme Tarihi 21 Mayıs 2025 16:05

Avrupa Merkez Bankası (ECB), küresel ticari çatışmaların ve hızla değişen jeopolitik ortamın Avro Bölgesi'ndeki finansal sistemin istikrarını tehdit ettiği uyarısı yaptı

ECB'nin Avro Bölgesi'ne ilişkin "Finansal İstikrar Değerlendirme" raporunda küresel ticaret, savunma, uluslararası işbirliği ve düzenleme politikalarında belirsizliğin belirgin bir şekilde artmasının finansal istikrar açısından zorlayıcı olabileceğine işaret edildi.

Raporda, küresel ticari çatışmaların ve hızla değişen jeopolitik ortamın Avro Bölgesi'ndeki finansal sistemin istikrarını tehdit ettiği uyarısı yapıldı.

EKONOMİK YAVAŞLAMA RİSKİ ARTTI

Artan ticari gerilimlerin şirketler ve hane halkları için olumsuz sonuçlar doğurabileceğine yer verilen raporda, aşırı değerlemeler ve gölge bankaların düşük likidite tamponlarının da finansal piyasaları bu ortamda daha fazla şoka karşı savunmasız hale getirdiği belirtildi.

Raporda, "Ticaret politikası belirsizliği ve ticari gerginliklerdeki önemli artış, finansal piyasa oynaklığında büyük artışları tetiklemiş ve ekonomik yavaşlama riskini artırmıştır." denildi.

Özellikle pay piyasalarının ani ve keskin düzeltmelere karşı kırılgan olmaya devam ettiğine yer verilen raporda, tahviller üzerindeki risk primlerinin arttığı kaydedildi.

ECB'nin raporunda, olumsuz sürprizlerin yatırımcı duyarlılığında daha fazla ani değişikliklere neden olabileceği belirtilerek, bunlar arasında ekonomik görünümde önemli bir bozulma, para politikası beklentilerinde ani bir değişim veya ticari çatışmaların tırmanması gösterildi

Özellikle ekonominin gümrük tarifelerine karşı hassas sektörlerde kurumsal iflasların artabileceğine yer verilen raporda, ekonomik büyümenin beklenenden daha zayıf olması ve işgücü piyasası koşullarının kötüleşmesi halinde, bazı hane halklarının borç ödeme kapasitesinin de etkileneceği vurgulandı.

Raporun sunumunu gerçekleştiren ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, "Artan ticari gerginlikler ve buna bağlı olarak ekonomik büyüme üzerindeki aşağı yönlü riskler, finansal istikrar görünümünü olumsuz etkiliyor." dedi.

ABD'nin gümrük tarifeleri politikasındaki ani değişikliğin jeopolitik ortamdaki daha büyük bir değişimin bir parçasını oluşturduğunu belirten de Guindos, bunun ekonomik ve finansal etkilerinin Avro Bölgesi'nin finansal istikrarını test etmeye devam edebileceğine işaret etti.

Luis de Guindos, "Ticaretin ötesinde, düzenlemelerden ulusal güvenliğe kadar birçok önemli politika alanında belirsizlik devam etmektedir." yorumunu yaptı.

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