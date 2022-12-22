Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mario Centeno, ECB'nin kısa vadede daha fazla faiz artırımı yapmasının "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

Jornal de Negocios gazetesine konuşan Centeno, enflasyonun cari çeyrek dönemde tepe yapmasını ve 2023 ilk çeyrek sonundan itibaren yavaşlamaya başlamasını beklediğini de ifade etti.

ECB'nin Euro Bölgesi enflasyonunda gelecek yıl "çok hızlı" düşüş beklediğini vurgulayan Centeno, "2022 dördüncü çeyrekte yüzde 10'a yaklaşması beklenen enflasyonun 2023 dördüncü çeyrekte yüzde 3 civarına gerilemesi bekleniyor" diye konuştu.