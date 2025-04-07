ECB üyesi Schnabel: Belirsizlikteki dramatik artış daha da kötüleşebilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcısı Isabel Schnabel, Euro bölgesi ekonomisinin uzun süredir devam eden yapısal zorluklarının, ABD'nin ticaret tarifelerinin ardından daha da kötüleşebilecek olan belirsizlikteki artışla daha da kötüleştiğini söyledi.

Kuzey İtalya'daki bir ekonomik forumda konuşan Schnabel, ECB'nin önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Donald Trump tarafından Çarşamba günü açıklanan tarifelerin Euro bölgesi büyümesi ve enflasyonu üzerindeki etkilerini yakından inceleyeceğini belirtti.

Şimdilik, son olayların "belirsizlikte dramatik bir artışa" neden olduğunu ve bunun sadece başlangıç olabileceğini söyleyen Schnabel, "Bazı insanlar Kurtuluş Günü'nün belirsizliğin zirve yaptığı gün olabileceği görüşündeydi, ancak durumun böyle olduğundan tam olarak emin değilim" dedi.

Schnabel, Trump'ın Avrupa Birliği'nin ABD'yi "mahvetmek" için kurulduğu yönündeki iddiasını doğrudan reddetti. Schnabel, "AB elbette ABD'yi mahvetmek için değil, Avrupa'yı kalkındırmak için doğdu" dedi.