Avrupa Merkez Bankası'nın 27 Ekim'de yapılacak Yönetim Konseyi toplantısında mevduat ve refinansman faiz oranlarını 75'er baz puan artırması bekleniyor.

ECB 27 Ekim toplantısında bu yılın 5'inci faiz artırımını yapacak. 36 ekonomistin katılımı ile yapılan ankette 27 ekonomist 27 Ekim'de 75 baz puan faiz artırımı yapılacağını öngördü. 2 Ekonomist 100 baz puan faiz artırımı beklerken, 7 ekonomist ise 50 baz puan artırım yapılacağını tahmin ettiler.

RESESYONA GİRME OLASILIĞI YÜZDE 60'TAN YÜZDE 70'E YÜKSELDİ

Ankete göre Euro Bölgesi'nin gelecek 12 ay içinde resesyona girmesi olasılığı da Eylül ayındaki yüzde 60'tan yüzde 70'e yükseldi.