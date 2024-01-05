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Ekonomistler 2024’te dünya genelinde daha düşük enflasyon bekliyor

Dünyanın dört bir yanından ekonomistler, bu yıl için daha düşük enflasyon oranları bekliyor.

Oluşturma Tarihi 05 Ocak 2024 16:56

Son Güncelleme Tarihi 05 Ocak 2024 16:56

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ile İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (IWP), üç ayda bir gerçekleştirilen "Ekonomi Uzmanları Anketi"nin ocak ayı sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, bu yıl için üç ay önce yüzde 6 olan dünya genelinde enflasyon beklentisi, yüzde 5'e, gelecek yıl için ise 5,2'den yüzde 5'e geriledi.

Enflasyon oranının 2027 yılında ise yüzde 3,6'ya gerileyeceği tahmin edildi.

Ekonomistler, bölgeye bağlı olarak enflasyon oranlarında büyük farklılıklar olacağı tahmininde bulunuyorlar.

Bu yıl için enflasyon beklentisi Batı Avrupa için yüzde 3,1, Kuzey Amerika için yüzde 2,4 ile küresel ortalamanın oldukça altında kaldı. Buna karşın 2024 enflasyon beklentileri, Güney Amerika için 29,1, Kuzey Afrika için yüzde 45 ile küresel ortalamanın üzerinde bulunuyor.

Ekonomistler 2027 yılı için enflasyonun Batı Avrupa'da 2,1'e, Kuzey Amerika'da ise yüzde 2.4'e gerilemesini bekliyor.

Ifo Araştırmacısı Niklas Potrafke, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Geçen yıla kıyasla bu yıl için enflasyon beklentileri önemli ölçüde daha düşük." yorumunu yaptı.

Ankete 7-21 Aralık 2023'te 124 ülkeden 1431 ekonomist katıldı.

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