Elektrik ve elektronik sektöründen rekor ihracat

ABD yönetiminin ticarette korumacılık kapsamında attığı tarife adımlarının küresel talep üzerinde daraltıcı etki yapmasına dair endişeler sürerken, Türkiye'nin elektrik ve elektronik alanında yaptığı dış satım dikkati çekiyor.

Bu dönemde küresel çapta tüketici elektroniği pazarında yavaşlama riski bulunurken, Türkiye'nin ihracat odaklı üretim yapısı sayesinde sektörde istikrarlı büyüme ivmesi korunuyor.

Yılın 9 ayında 12,9 milyar dolarlık ihracata imza atan elektrik ve elektronik sektörü, ocak-eylül dönemleri itibarıyla tarihi zirveye ulaştı. Sektörün ihracat verilerine bakıldığında, 2024'ün söz konusu döneminde elektrik ve elektronik ihracatı 12,2 milyar dolar, 2023'te 12 milyar dolar, 2022'de 10,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

SEKTÖRÜN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 6,4 OLDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 4,1 artış göstererek 200 milyar 625 milyon 253 bin dolar oldu. Eylül ayında da ihracat, yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Elektrik ve elektronik ihracatı 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 6,4 olarak hesaplandı.

SEKTÖRDE EN FAZLA İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'A YAPILDI

Yılın 9 ayında elektrik ve elektronikte en fazla ihracat 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık'a yapılırken, bu ülkeyi 1 milyar dolarla Almanya, 784,6 milyon dolarla ABD, 685,9 milyon dolarla Irak ve 591,8 milyon dolarla Fransa takip etti.

Değer bazında ihracat artışında ise ABD zirvede yer aldı. Bu dönemde elektrik ve elektronik sektörünün ülkeye dış satımı 237,2 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 145 milyon dolarla Irak, 108,6 milyon dolarla Ukrayna, 80,8 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi.

EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde elektrik ve elektronik sektöründe en fazla ihracat 6,7 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti.

Aynı dönemde Manisa'dan 1 milyar 335,1 milyon dolar, Ankara'dan 953,8 milyon dolar, Denizli'den 768,9 milyon dolar, Kocaeli'den 732,2 milyon dolarlık elektrik ve elektronik ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, geçen yıl ve 2025'in ocak-eylül dönemi elektrik ve elektronik sektörünün en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle: