Enflasyon 3 yıl boyunca hedefin üzerinde kalacak

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Ağustos ayında gerçekleştirdiği "Tüketici Beklenti Anketi" sonuçlarına göre, medyan katılımcıları enflasyonun üç yıl sonra yüzde 2,5 olacağını öngördü. Bu rakam, bir ay önceki ankette yüzde 2,4 seviyesinde bulunuyordu.

Tüketicilere ayrıca önümüzdeki 12 ay için enflasyona ilişkin öngörüleri de soruldu; enflasyon tahmini Temmuz anketindeki yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e doğru hafif bir artış gösterdi.