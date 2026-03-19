Fed faiz indirimine ne zaman gidecek? Morgan Stanley, Goldman Sachs ile aynı görüşte

ABD Merkez Bankası (FED), Mart ayı Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit tuttu. Karar 1'e karşı 11 oyla alınırken, Stephen Miran çeyrek puanlık bir indirim önerisiyle muhalefet etti.

PİYASALARIN GEVŞEME BEKLENTİSİ ÖTELENDİ

Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi büyük yatırım bankaları, Fed'in beklenen ilk faiz indirimi tarihini Haziran'dan Eylül ayına çekti. Revizyonun temel gerekçesi, Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı belirsizlik olarak gösterildi. Bu, gelişen ekonomik gerçeklere işaret eden önceki Haziran ve Eylül tahminlerine göre üç aylık önemli bir gecikmeye işaret etti.

Morgan Stanley ekonomistleri, yeniden değerlendirmelerini yönlendiren birkaç temel faktöre değindiler. Birincisi, son Tüketici Fiyat Endeksi okumaları beklentileri aştı. İkincisi, işgücü piyasasının gücü analistleri şaşırtmaya devam ediyor. Üçüncüsü, üretim verileri beklenmedik bir dayanıklılık gösteriyor. Dördüncüsü, tüketici harcama kalıpları nispeten sağlıklı kalıyor. Bu birleşik unsurlar, Federal Rezerv'in mevcut kısıtlayıcı duruşunu önceden tahmin edilenden daha uzun süre koruyacağını gösteriyor. Merkez bankasının fiyat istikrarı ve maksimum istihdamdan oluşan ikili yetkisi, kararlarına yön vermektedir. Şu anda her iki hedef de mevcut politika ayarlarına sabır gösterilmesini önermektedir.

PİYASALAR TEPKİ GÖSTERDİ

Finansal piyasalar Morgan Stanley'in açıklamasına hemen tepki gösterdi. Hazine getirileri eğri boyunca yukarı doğru ayarlandı. Özellikle en önemli hareketi iki yıllık Hazine bonoları yaşadı. Hisse senedi piyasaları sektörler arasında karışık tepkiler gösterdi. Bankacılık hisse senetleri genel olarak görünümden yararlandı. Tersine, emlak gibi orana duyarlı sektörler baskıyla karşı karşıya kaldı. Döviz piyasaları doların büyük emsallerine karşı güçlenmesine tanık oldu. Bu hareketler para politikası farklılığına ilişkin revize edilmiş beklentileri yansıtıyor