Fed faiz indirimine ne zaman gidecek? Morgan Stanley, Goldman Sachs ile aynı görüşte

Fed faiz indirimine ne zaman gidecek? Morgan Stanley, Goldman Sachs ile aynı görüşte

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı. Şahin adımın ardından iki bankacılık devi faiz indirim beklentilerini açıkladı. Morgan Stanley, Goldman Sachs ile aynı görüşte birleşti.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2026 11:22

ABD Merkez Bankası (FED), Mart ayı Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit tuttu. Karar 1'e karşı 11 oyla alınırken, Stephen Miran çeyrek puanlık bir indirim önerisiyle muhalefet etti.

PİYASALARIN GEVŞEME BEKLENTİSİ ÖTELENDİ

Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi büyük yatırım bankaları, Fed'in beklenen ilk faiz indirimi tarihini Haziran'dan Eylül ayına çekti. Revizyonun temel gerekçesi, Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı belirsizlik olarak gösterildi. Bu, gelişen ekonomik gerçeklere işaret eden önceki Haziran ve Eylül tahminlerine göre üç aylık önemli bir gecikmeye işaret etti.

Morgan Stanley ekonomistleri, yeniden değerlendirmelerini yönlendiren birkaç temel faktöre değindiler. Birincisi, son Tüketici Fiyat Endeksi okumaları beklentileri aştı. İkincisi, işgücü piyasasının gücü analistleri şaşırtmaya devam ediyor. Üçüncüsü, üretim verileri beklenmedik bir dayanıklılık gösteriyor. Dördüncüsü, tüketici harcama kalıpları nispeten sağlıklı kalıyor. Bu birleşik unsurlar, Federal Rezerv'in mevcut kısıtlayıcı duruşunu önceden tahmin edilenden daha uzun süre koruyacağını gösteriyor. Merkez bankasının fiyat istikrarı ve maksimum istihdamdan oluşan ikili yetkisi, kararlarına yön vermektedir. Şu anda her iki hedef de mevcut politika ayarlarına sabır gösterilmesini önermektedir.

PİYASALAR TEPKİ GÖSTERDİ

Finansal piyasalar Morgan Stanley'in açıklamasına hemen tepki gösterdi. Hazine getirileri eğri boyunca yukarı doğru ayarlandı. Özellikle en önemli hareketi iki yıllık Hazine bonoları yaşadı. Hisse senedi piyasaları sektörler arasında karışık tepkiler gösterdi. Bankacılık hisse senetleri genel olarak görünümden yararlandı. Tersine, emlak gibi orana duyarlı sektörler baskıyla karşı karşıya kaldı. Döviz piyasaları doların büyük emsallerine karşı güçlenmesine tanık oldu. Bu hareketler para politikası farklılığına ilişkin revize edilmiş beklentileri yansıtıyor

İlginizi Çekebilir
S&P, petrol üretim kesintileriyle Irak’ın kredi notunu negatife çevirdi S&P, petrol üretim kesintileriyle Irak'ın kredi notunu negatife çevirdi 18 Mart 2026 14:55
ABD’de mortgage başvuruları geriledi ABD’de mortgage başvuruları geriledi 18 Mart 2026 14:47
Borsa günün ilk yarısında değer kazandı Borsa günün ilk yarısında değer kazandı 18 Mart 2026 13:25
ABD’de petrol stokları beklenenden fazla artış gösterdi ABD'de petrol stokları beklenenden fazla artış gösterdi 18 Mart 2026 12:20
Barclays: ABD borsalarında güçlü alım sinyali Barclays: ABD borsalarında güçlü alım sinyali 18 Mart 2026 12:17
Avrupa borsalarında pozitif seyir Avrupa borsalarında pozitif seyir 18 Mart 2026 11:54
Brüksel’de AB Liderler Zirvesi: Orta Doğu’daki gerilim ve ekonomik etkiler gündemde... Brüksel'de AB Liderler Zirvesi: Orta Doğu'daki gerilim ve ekonomik etkiler gündemde... 18 Mart 2026 11:11
Elektrikli araçlar petrol tüketimini azalttı Elektrikli araçlar petrol tüketimini azalttı 18 Mart 2026 11:06
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 18 Mart 2026 10:13
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 18 Mart 2026 10:06
Alternatif ihracat rotaları alüminyum fiyatlarını aşağı çekti Alternatif ihracat rotaları alüminyum fiyatlarını aşağı çekti 18 Mart 2026 09:54
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 18 Mart 2026 09:33
