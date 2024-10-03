Fed üyesi Barkin: Zafer ilan edemeyiz

Fed yetkilisi Thomas Barkin ABD Merkez Bankası'nın geçen ay yarım puanlık faiz indiriminin ekonomik görünümle 'uyumlu' olduğunu ancak bunun enflasyonla mücadelenin bittiğine dair bir işaret olarak algılanmaması gerektiğini bildirdi.

Barkin bir üniversitede yaptığı konuşmada enflasyonun düşmesi ve işsizliğin uzun vadeli sürdürülebilir oran olarak kabul edilebilir seviyeye ulaşmasıyla beraber, faizlerin artık çok kısıtlayıcı seviyede olması gerekmediğini dile getirdi.

Bu yıl FOMC'de oy hakkı bulunan Barkin 18 Eylül'deki toplantıda 50 baz puan indirimden yana oy kullanmıştı. Fed'in 6-7 Kasım tarihindeki toplantısında da 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

"Enflasyonla mücadeleyi kazandığımızı söylemek zor. Hala yapılması gerekenler var" diyen Barkin çekirdek enflasyonun gelecek yıla kadar çok fazla düşmesini beklemediğini söyledi. Barkin "önemli bir ilerleme kaydetsek de enflasyon ve istihdam üzerinde önemli belirsizlikler devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.