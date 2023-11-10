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Fed üyesi: Enflasyonun gerilemesini bekliyoruz

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, ekonominin önümüzdeki aylarda yavaşlamasını ve enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru gerilemesini beklediğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2023 09:20

Son Güncelleme Tarihi 10 Kasım 2023 09:20

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, ekonominin önümüzdeki aylarda yavaşlamasını ve enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru gerilemesini beklediğini söyledi.

Ancak Barkin, enflasyon konusunda "gerçek bir ilerleme" kaydedilmesine rağmen, Fed'in işi bitirmek için politika faizini yükseltmesi gerekip gerekmeyeceğinden hala emin olmadığını belirterek, "Bizden daha fazlasını gerektirip gerektirmediğini göreceğiz" dedi.

MNI Webcast'te yaptığı açıklamada, "Tüm bu sıkılaştırmanın net etkisinin eninde sonunda ekonomiyi olduğundan daha sert vuracağına inanmak zorunda olduğum için bir tür yavaşlama bekliyorum" diye konuşan Barkin, aynı zamanda enflasyonun düşüş hızı konusunda diğerlerine kıyasla daha az iyimser olduğunu söyledi.

Barkin, "Enflasyonu yatıştıran bir yavaşlamanın bizden daha fazlasını gerektirip gerektirmediğini göreceğiz, bu nedenle son toplantımızda faizleri sabit tutma kararımızı destekledim" dedi.

ABD GSYH'sının geçtiğimiz çeyrekte yıllık bazda %4,9 oranında büyümesine neden olan talep gücünün, enflasyonu düşürmekle "iyi bir uyum göstermediğini" ifade eden Barkin, iş dünyası liderleri ve bankalarla yaptığı görüşmelerde, ekonominin yavaşladığının ve kredilerin sıkılaştığının açık olduğunu ve daha fazla ekonomik etkinin geleceğini dile getirdiğini vurguladı.

Fed'in çok fazla şey yapmakla çok az şey yapmak arasında "ince bir çizgide" yürümesi gerekeceğini ve herhangi bir dış şokun politikayı bozma potansiyeline sahip olduğunu belirter Barkin, "Faizlerin sınırlandırılması ve finansal koşulların sıkılaştırılmasıyla birlikte, talebe ilişkin rakip anlatıları uzlaştırmak ve enflasyonun yörüngesine ilişkin farklı görüşleri test etmek için zamanımız var" dedi.

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