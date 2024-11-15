CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

Fitch: ABD kredi ortamı politika değişiklikleriyle değişebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ekonomik planı uygulanırsa, ABD'nin kredi ortamında değişimlerin yaşanabileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 15 Kasım 2024 08:41

Son Güncelleme Tarihi 15 Kasım 2024 08:41

Fitch'ten yapılan açıklamada, aylık temel hizmet enflasyonundaki büyüme, Trump yönetiminde artabilecek enflasyonist baskı potansiyeli ve mali açığa dair endişelere işaret edilerek, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika gevşemesinde bir yavaşlama olabileceği spekülasyonuyla ülkede Hazine tahvili faizlerinin yükseldiği kaydedildi.

Faiz oranına dair yolun, konut ve ticari gayrimenkul için kilit öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, mortgage oranlarının 2025'te önemli ölçüde düşmesinin pek olası olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, üçüncü çeyrekte olumlu kredi derecelendirme eylemlerinin olumsuzları aştığı ifade edilerek, ancak faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgede kalmaya devam etmesiyle olumsuz derecelendirmelerin arttığı belirtildi.

Dayanıklı tüketici harcamaları ve Fed'in politika gevşetmesinin 2025'e doğru kredi performansını destekleyeceği vurgulanan açıklamada, "Ancak Trump'ın politikaları, enflasyon ve para politikası yörüngesini değiştirebilir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, vergi indirimlerinin uzatılmasının şirketlerin serbest nakit akışı marjlarını destekleyeceği ancak, daha yüksek tarifelerin tüketici talebini azaltabileceği, girdi maliyetlerini artırabileceği veya tedarik zincirinin yeniden yapılandırılmasını gerektirebileceği kaydedildi.

Fitch'in açıklamasında ayrıca, Trump yönetiminin bankalar, petrol ve gaz üreticileri, enerji projeleri, kamu hizmetleri, otomobil üreticileri, hastaneler ve ilaç şirketleri dahil olmak üzere bir dizi sektör üzerinde doğrudan, uzun vadeli etkilere sahip olacak finansal, iklim ve sağlık düzenlemelerini geri alabileceğine dikkat çekildi.

İlginizi Çekebilir
Ons altın 8 haftanın en düşük seviyesine geriledi Ons altın 8 haftanın en düşük seviyesine geriledi 14 Kasım 2024 08:57
Fitch: Japonya’nın yeni siyasi dinamikleri pozitif mali trendleri zorlayabilir Fitch: Japonya'nın yeni siyasi dinamikleri pozitif mali trendleri zorlayabilir 14 Kasım 2024 08:55
Almanya’dan Rus gazına ambargo Almanya'dan Rus gazına ambargo 14 Kasım 2024 08:51
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 13 Kasım 2024 16:58
ABD’de enflasyon beklentilere paralel arttı ABD'de enflasyon beklentilere paralel arttı 13 Kasım 2024 16:34
Rusya’dan benzin ihracatına yönelik yeni karar Rusya'dan benzin ihracatına yönelik yeni karar 13 Kasım 2024 15:31
OPEC’in petrol üretimi ekimde günlük 466 bin varil arttı OPEC'in petrol üretimi ekimde günlük 466 bin varil arttı 12 Kasım 2024 16:42
Almanya’da enflasyon ekimde yüzde 2’ye yükseldi Almanya’da enflasyon ekimde yüzde 2’ye yükseldi 12 Kasım 2024 16:39
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni kasımda geriledi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni kasımda geriledi 12 Kasım 2024 16:31
SON DAKİKA: Altın alım fırsatı verdi! Donald Trump’ın hamlesi her şeyi değiştirebilir SON DAKİKA: Altın alım fırsatı verdi! Donald Trump'ın hamlesi her şeyi değiştirebilir 12 Kasım 2024 08:30
Bitcoin yeniden rekor kırdı! 90 bin dolar sınırına dayandı Bitcoin yeniden rekor kırdı! 90 bin dolar sınırına dayandı 12 Kasım 2024 06:41
Euro/dolar paritesinde 6,5 ay sonra ilk Euro/dolar paritesinde 6,5 ay sonra ilk 11 Kasım 2024 16:16
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler