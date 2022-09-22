Jan Hatzius liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri yayınladıkları araştırma notunda Fed'in Kasım ayında da 75 baz puanlık faiz artırımı yapacağını öngördüler. Ekonomistler Aralık ayında 50 baz puanlık ve 2023 Şubat ayında 25 baz puanlık faiz artırımları yapılacağını da öngördüler.

Goldman ekonomisleri Fed federal fon faiz oranı için tepe nokta tahminlerini yüzde 4,0-4,25'ten yüzde 4,5-4,75'e çıkardılar.

Barclays ekonomistleri de Fed'in faizi 150 baz puan daha artırmasını beklediklerini ortaya koydular. 2023 ilk çeyrekte Fed faiz oranının yüzde 4,50-4,75 olacağını öngördüler.

Barclays ekonomistleri, Fed'den Kasım ayı için faiz artırım beklentilerini 50 baz puandan 75 baz puana, Aralık ayı faiz artırım beklentilerini de 25 baz puandan 50 baz puana yükselttiler.