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HSBC Çin için büyüme tahminini yükseltti

HSBC Çin için 2025 büyüme tahminini %4,5'ten %4,8'e yükseltti.

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2025 08:55

Son Güncelleme Tarihi 18 Mart 2025 08:55

HSBC, Pekin'in iç tüketimi canlandırmaya yönelik daha kararlı politika desteği ve ilk iki aydaki güçlü faaliyet verilerinin ardından Çin'in 2025 GSYH büyüme tahminini %4,5'ten %4,8'e yükseltti.

Bankanın ekonomistleri bir araştırma notunda HSBC'nin 2026 tahminini de %4,4'ten %4,5'e yükselttiğini belirttiler.

Ekonomistlere göre Pekin'in tüketimi artırmaya yönelik son planı, sadece kısa vadeli tedbirlere odaklanmak yerine gelirlerin artırılması ve sosyal güvenlik ağlarının daha iyi kapsanmasının teşvik edilmesi gibi yapısal desteklere vurgu yapıyor.

Ekonomistler, daha olumlu bir görünüme rağmen, büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin de arttığını kabul ederken, Çin'in ABD ve diğer ticaret ortaklarından daha fazla gümrük vergisi riskiyle karşı karşıya olduğunu ve emlak sektöründen gelen baskı işaretlerinin yenilendiğini de eklediler.

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