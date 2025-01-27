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HSBC'den Çin ekonomisi açıklaması

HSBC ekonomisti Erin Xin, Çin'in ekonomide ivmeyi canlandırmak için daha fazla şey yapılması gerektiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 27 Ocak 2025 08:39

Son Güncelleme Tarihi 27 Ocak 2025 08:39

HSBC ekonomisti Erin Xin, Çin'in Ocak ayı PMI verilerinin imalat, inşaat ve hizmet sektörlerinde daha yumuşak bir faaliyete işaret ettiğini ve ivmeyi canlandırmak için daha fazla şey yapılması gerektiğini vurguladığını söyledi.

Xin, işçilerin memleketlerine dönmesi nedeniyle Ay Yeni Yılı zamanlamasının verileri etkilemiş olabileceğini, ancak bunun mevsimsel ayarlamalarla büyük ölçüde hafifletilmesi gerektiğini belirtti.

"Gümrük tarifeleri konusundaki belirsizlik yeni ihracat siparişlerini ve üretim faaliyetlerini olumsuz etkilemiş olabilir ancak iş dünyasının beklentilerindeki artış gibi bazı parlak noktalar da var." diye konuşan Xin, tüketim ve yatırımı artırmak için tüketici takas programlarını genişletmeye yönelik son direktiflerin muhtemelen görünümü iyileştirmeye yardımcı olduğunu, yurt içi seyahat ve dayanıklı mal alımlarını teşvik eden politikaların ise başka bir destek sunduğunu vurguladı.

HSBC bu yıl mali hamleler öncülüğünde Çin'den güçlü bir politika hamlesi bekliyor.

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