IIF: Aralık ayında Türkiye’ye güçlü yabancı portföy girişi oldu

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre; gelişen piyasalara yönelik yabancı portföy girişleri aralık ayında önemli bir toparlanma kaydedildi.

IIF'nin raporuna göre, aralıktaki bu toparlanmada tahvil piyasaları 29,4 milyar dolarlık girişle öne çıktı. Hisse senetleri ise kasımdaki keskin çıkıştan sonra 7,3 milyar dolarlık bir giriş kaydetti.

Türkiye de ise aralıkta hisse senetlerine 819 milyon dolar, tahvillere ise 1,18 milyar dolar para girişi yaşandı.

Kasım ayında ise hisse senetlerinden 60 milyon dolarlık çıkış olurken, tahvillere 204 milyon dolarlık giriş kaydedilmişti.