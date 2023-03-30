IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Asya için Boao Forumu'nda yaptığı konuşmada, bu yardımın yüksek faiz oranları ve kurda değer kayıplarına karşı destek sağlamasının özellikle önemli olduğunu belirterek daha güçlü pozisyondaki ülkelerin kırılgan ülkelere, özellikle ağır borç yükü altındaki ülkelere yardım etmeleri gerektiğini söyledi.

Gegorgieva, "Bu kırılgan ülkelere yardım için daha hızlı ve etkin küresel mekanizmalara acil olarak ihtiyacımız var. Bu konuda başarı sağlamamız, küresel resimdeki belirsizliğin önemli kaynaklarından birini ortadan kaldıracak" diye konuştu.