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İngiltere ekonomisi temmuzda büyümedi

İngiltere ekonomisi temmuzda büyüme kaydetmedi. Beklenti, ekonominin temmuzda yüzde 0,2 büyüyeceği yönündeydi.

Oluşturma Tarihi 11 Eylül 2024 14:22

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ekonomi haziranda yatay seyretmesinin ardından temmuzda da büyümedi. Beklenti, ekonominin temmuzda yüzde 0,2 büyüyeceği yönündeydi.

Temmuzda hizmet sektörünün yüzde 0,1 büyümesine rağmen imalat ve inşaat sektörlerinde sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 0,4 daralma görüldü. İmalat sektörü haziranda yüzde 0,8, inşaat sektörü de yüzde 0,5 büyümüştü.

İngiltere ekonomisi mayıs-temmuz dönemini kapsayan üç ayda önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,5 büyüdü.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin üst üste iki aydır yatay seyir izlediğini belirterek, özellikle imalat sektöründe otomotiv ve makine firmalarının satışlarının zayıf seyrettiğini ve inşaat sektörünün de daraldığını kaydetti.

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