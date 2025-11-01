CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere Ulusal Varlık Fonu 152 milyon sterlin zarar etti

İngiltere Ulusal Varlık Fonu 152 milyon sterlin zarar etti

İngiltere Ulusal Varlık Fonu, alternatif internet sağlayıcılarına yapılan yatırımlarda yaşanan borç ödememe sorunları nedeniyle 152 milyon sterlin zarar etti.

Oluşturma Tarihi 01 Kasım 2025 09:46

İngiltere Ulusal Varlık Fonu (NWF), ülke genelinde Openreach ağına rakip olarak kurulan bağımsız fiber internet şirketlerine sağladığı kredilerin geri dönmemesi nedeniyle büyük zarar yaşadı. 2024 mali yılında zararı, önceki 85,6 milyon sterlinden 152 milyon sterline yükseldi.

Mart sonu itibarıyla fon, 31,7 milyon sterlin tutarında kredi karşılığı ve 52,5 milyon sterlin değer düşüklüğü kaydetti. Bu gelişmeler, NWF'nin "alternatif genişbant" (altnet) sektörüne yönelik stratejisinde değişikliğe gitmesine neden oldu.

NWF'nin geçici CEO'su Ian Brown, bazı şirketlerin finansal zorluk yaşadığını belirterek, fonun sektöre tamamen kapanmayacağını, mevcut yatırımlara destek vermeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Yüksek faiz oranları, artan işletme maliyetleri ve müşteri eksikliği nedeniyle yüzlerce bağımsız fiber ağı şirketi hâlâ zarar ediyor. Fon, geçen yıl Hyperoptic Broadband ve Fibrus'a toplam 490 milyon sterlin destek sağladı. Ancak Hyperoptic, son raporunda 144 milyon sterlin zarar açıkladı ve ek finansman olmadan faaliyetlerini sürdüremeyeceğini bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü Avro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü 30 Ekim 2025 13:57
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 30 Ekim 2025 13:22
Kripto paralara Trump-Xi darbesi! Bitcoin kritik seviyenin altına düştü Kripto paralara Trump-Xi darbesi! Bitcoin kritik seviyenin altına düştü 30 Ekim 2025 13:11
Avro Bölgesi’nde eylül ayı işsizlik oranı belli oldu Avro Bölgesi'nde eylül ayı işsizlik oranı belli oldu 30 Ekim 2025 13:49
Emtia piyasasının şekeri düştü Emtia piyasasının "şekeri" düştü 30 Ekim 2025 12:24
Küresel altın talebi çeyrek dönem rekoruna ulaştı Küresel altın talebi çeyrek dönem rekoruna ulaştı 30 Ekim 2025 10:49
Brent petrolün varili 63,84 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 63,84 dolardan işlem görüyor 30 Ekim 2025 09:53
Avro Bölgesi’nde ekonomik güven ekimde arttı Avro Bölgesi'nde ekonomik güven ekimde arttı 30 Ekim 2025 13:41
ABD’nin ticari ham petrol stokları geriledi ABD'nin ticari ham petrol stokları geriledi 30 Ekim 2025 08:34
Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu 30 Ekim 2025 08:32
ABD’de konut kredisi mortgage başvuruları yüzde 7,1 arttı ABD’de konut kredisi (mortgage) başvuruları yüzde 7,1 arttı 29 Ekim 2025 16:39
Almanya’da saatlik asgari ücret yükseltildi Almanya'da saatlik asgari ücret yükseltildi 29 Ekim 2025 15:51
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler