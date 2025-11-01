İngiltere Ulusal Varlık Fonu 152 milyon sterlin zarar etti

İngiltere Ulusal Varlık Fonu (NWF), ülke genelinde Openreach ağına rakip olarak kurulan bağımsız fiber internet şirketlerine sağladığı kredilerin geri dönmemesi nedeniyle büyük zarar yaşadı. 2024 mali yılında zararı, önceki 85,6 milyon sterlinden 152 milyon sterline yükseldi.

Mart sonu itibarıyla fon, 31,7 milyon sterlin tutarında kredi karşılığı ve 52,5 milyon sterlin değer düşüklüğü kaydetti. Bu gelişmeler, NWF'nin "alternatif genişbant" (altnet) sektörüne yönelik stratejisinde değişikliğe gitmesine neden oldu.

NWF'nin geçici CEO'su Ian Brown, bazı şirketlerin finansal zorluk yaşadığını belirterek, fonun sektöre tamamen kapanmayacağını, mevcut yatırımlara destek vermeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Yüksek faiz oranları, artan işletme maliyetleri ve müşteri eksikliği nedeniyle yüzlerce bağımsız fiber ağı şirketi hâlâ zarar ediyor. Fon, geçen yıl Hyperoptic Broadband ve Fibrus'a toplam 490 milyon sterlin destek sağladı. Ancak Hyperoptic, son raporunda 144 milyon sterlin zarar açıkladı ve ek finansman olmadan faaliyetlerini sürdüremeyeceğini bildirdi.