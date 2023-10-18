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İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle İngiltere'de enflasyon yıllık bazda değişiklik göstermezken, eylülde yüzde 6,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 18 Ekim 2023 10:27

Son Güncelleme Tarihi 18 Ekim 2023 10:27

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) açıkladığı verilere göre, akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle enflasyon yıllık bazda değişiklik göstermedi. Eylül ayında yıllık bazda yüzde 6,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Beklenti, enflasyonun yıllık bazda yüzde 6,6'ya gerileyeceği yönündeydi.

Gıda ve alkol dışı içeceklerin fiyatlarında düşüş görülürken, mobilya ve ev eşyaları fiyatlarındaki artış da geçen yıla göre sınırlı kaldı.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 6,1 oldu. Çekirdek enflasyon ağustosta yıllık bazda yüzde 6,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede hizmet sektörü enflasyonu ise yüzde 6,9 oldu. Hizmet sektörü enflasyonu ağustosta yıllık bazda yüzde 6,8 olmuştu.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, diğer büyük ekonomilerde enflasyonun düz bir çizgide gerilemediğini belirterek, "Planımıza bağlı kalırsak, birçok uzman enflasyonun bu yıl düşmeye devam etmesini bekliyor. Bugünkü veriler bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Böylece, aileler ve işletmeler üzerindeki baskıyı azaltabiliriz" ifadelerini kullandı.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner de verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen ayki düşüşün ardından enflasyonun eylülde sabit kaldığını belirterek, gıda, alkol dışı içecekler fiyatlarının düşmeye devam ettiğini kaydetti.

Bu düşüşün akaryakıt ve otel konaklama maliyetlerindeki artışla dengelendiğini dile getiren Fitzner, "Çekirdek enflasyon da bu ay gerileme görülürken, hizmet enflasyonunda küçük bir artış gördük." ifadesini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu yüzde 2'ye indirmeyi hedefliyor.

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