İngiltere'de enflasyon sabit kaldı

İngiltere'de yıllık enflasyon ağustosta değişmeyerek yüzde 3,8 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 17 Eylül 2025 11:27

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,8 olarak ölçüldü. Beklenti, enflasyonun temmuzda olduğu gibi yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Böylece, yıllık enflasyon Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.

Enflasyonun, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) belirlediği yüzde 2'lik hedefin oldukça üzerinde kalmaya devam etmesi dikkati çekti.

Enflasyon aylık bazda ise ağustosta yüzde 0,3 oldu.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,8'den 3,6'ya gerileyerek yüzde 3,8 olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faizi kararları açısından yakından izlediği hizmet sektörü enflasyonu da yıllık bazda yüzde 5'ten 4,7'e indi.

Enflasyona en büyük yukarı yönlü katkıyı gıda fiyatlarının yüksek seyretmesi yaptı.

İngiltere'de enflasyonun yüzde 3,8 ile büyük gelişmiş ekonomiler arasında en yüksek seviyede olması da dikkati çekiyor. ABD'de yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,9 ve Avro Bölgesi'nde 2,1 olarak kayıtlara geçmişti.

BoE, ülkede enflasyonunun bu ay yüzde 4'e ulaşacağını ve 2027 baharına kadar yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalacağını tahmin ediyor.

BoE, perşembe günü para politikası duruşuna ilişkin kararını açıklayacak. Bankanın politika faizini yüzde 4'te sabit tutması bekleniyor.

Banka, enflasyonu sürdürülebilir şekilde yüzde 2 seviyesine düşürmeyi hedefliyor.

Yüksek enflasyon, hükümet ve İngiltere Merkez Bankası için bir sorun teşkil ediyor.

