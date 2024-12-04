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İngiltere'de hizmet sektörü güveni geriledi

İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesi son 13 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşirken, sektör güveni de Aralık 2022'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2024 14:06

Son Güncelleme Tarihi 04 Aralık 2024 14:07

S&P Global, İngiltere hizmet sektörüne ilişkin kasım ayı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet sektörü PMI kasımda 50,8 ile son 13 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI ekimde 52 olmuştu.

İngiltere hizmet sektöründe kasıma ilişkin PMI verileri, sektör aktivitesinde ivme kaybının sürdüğüne işaret ederken, gelecek 12 aya yönelik sektör güveni de Aralık 2022'den beri görülen en düşük seviyede ölçüldü.

S&P Global Intelligence Ekonomi Direktörü Tim Moore, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ülkedeki hizmet sağlayıcıların, kasımda ticari faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini ve büyümenin son bir yılın en yavaş seviyesine gerilediğini raporladıklarını belirtti.

Zayıflayan satışlar, yeni projelerdeki aksamalar ve müşterilerin daha temkinli davranmasının hizmet sektörünü olumsuz etkilediğini kaydeden Moore, "Hizmet ekonomisi genelinde iş dünyasının güveninde önemli bir düşüş yaşandı ve büyüme beklentileri Aralık 2022'den bu yana en zayıf seviyeye geriledi." ifadelerini kullandı.

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