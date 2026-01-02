CANLI BORSA
İngiltere'de imalat sektörü yükselişte!

İngiltere'nin imalat sektörü Aralık 2025’te son 15 ayın en hızlı büyümesini gösterdi, ancak öncü verilerin altında kaldı. S&P Global’in hazırladığı satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Aralık ayında Kasım ayındaki 50,2’den 50,6’ya yükseldi. Öncü veriler ise 51,2 seviyesini işaret etmişti.

Endeks, Kasım ayı öncesinde 13 ay boyunca daralma bölgesinde seyretmişti.

Aralık ayındaki büyümenin bir kısmı stok artırımlarından kaynaklandı. Anket, ekonominin yılın sonunda ivme bulmakta zorlandığını ortaya koydu. İngiltere Merkez Bankası, dördüncü çeyrek için sıfır büyüme öngörmüştü.

Maliye Bakanı Rachel Reeves, kasım sonunda açıkladığı bütçede 26 milyar sterlinlik vergi artışı duyurdu, ancak çoğunu erteledi ve işletmeleri büyük ölçüde muaf tuttu. Bu durum, 2024'teki ilk bütçesinden farklı olarak iş dünyasına kısmi rahatlama sağladı.

Yeni siparişler Aralık 2025'te hafif de olsa artarak Eylül 2024'ten bu yana ilk kez yükseldi. İhracat ve istihdamda da zayıf seyirden sonra istikrar işaretleri görüldü. Jaguar Land Rover'ın siber saldırı sonrası üretime dönmesi de sektöre destek verdi.

S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson, "2026'nın başlangıcı, bu geçici destekler ortadan kalktığında büyümenin sürdürülebilir olup olmadığını gösterecek" dedi.

İngiltere Merkez Bankası'nın geçen ayki faiz indiriminin talebi destekleyebileceği belirtilse de, iş dünyası iyimserliği üç ay sonra ilk kez geriledi. Yüksek maliyetler, artan vergiler, azalan rekabet gücü, jeopolitik belirsizlikler ve hükümet politikalarının olası etkileri endişe kaynağı olarak sıralandı.

Anket, enflasyon göstergelerinin yükseldiğini ortaya koydu. İşletmeler, fiyat artışlarını özellikle 2024 bütçesinde getirilen bordro vergisiyle yükselen işçilik maliyetlerine bağladı.

İngiltere'nin hizmet sektörü için nihai PMI verisi salı günü açıklanacak. Öncü veriler, son iki ayın en yüksek seviyesine işaret etmişti.

