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İngiltere'de işsizlik beklentilere paralel gerçekleşti

İngiltere'de işsizlik, ağustos-ekim döneminde yüzde 4,3 ile beklentilere paralel seviyede gerçekleşirken, önceki çeyreklik döneme göre yüzde 0,1 arttı.

Oluşturma Tarihi 17 Aralık 2024 10:46

Son Güncelleme Tarihi 17 Aralık 2024 10:46

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ağustos-ekim dönemine ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede işsizlik söz konusu dönemde yüzde 4,3 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

İşsizlik oranı önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 0,3 yükseliş gösterdi.

Bu dönemde, çalışanların ikramiyeler hariç düzenli ücretleri ve ikramiyeler dahil toplam ücretlerindeki artış yıllık bazda yüzde 5,2 olarak ölçüldü.

İkramiyeler hariç ve toplam ücretlerdeki reel artış ise yıllık bazda yüzde 2,2 olarak hesaplandı.

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