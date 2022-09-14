İngiltere'de konut fiyatlarında artış Temmuz ayında, Mayıs 2003'ten bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

Konut alıcıları için vergi indiriminin sona ermesi ile birlikte Temmuz ayında konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 arttı.

Haziran ayında fiyatlar yüzde 7,8 artış göstermişti.

Temmuz ayında ortalama fiyatlar Haziran ayına göre 6 bin arttı. Ortalama fiyat geçen yılın aynı ayına göre 39 bin GBP artarak 292 bin GBP oldu.

İngiltere'de ortalama konut fiyatı yüzde 16,4 artışla 312 bin GBP olurken, Galler'de yüzde 17,6 artışla 220 bin GBP, İskoçya'da yüzde 9,9 artarak 193 bin GBP ve Kuzey İrlanda'da yüzde 9,6 yükselerek 169 bin GBP oldu.