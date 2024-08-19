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İngiltere'de konut fiyatları düştü

İngiltere'de bu ay satışa çıkan konutların ortalama fiyatı geçen aya göre düşüş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 19 Ağustos 2024 08:33

Son Güncelleme Tarihi 19 Ağustos 2024 08:33

Rightmove'un verilerine göre, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indiriminin ardından İngiltere'de konut talebi artarken, piyasaya çıkan konutların ortalama fiyatı ağustosta temmuz ayındaki ortalamanın altında gerçekleşti.

Emlak sitesi Rightmove, BoE'nin son dört yıldaki ilk faiz indiriminin piyasadaki hareketliliği artırdığını ve Ağustos ayında satılık evler için emlakçılarla iletişime geçen potansiyel alıcı sayısında bir yıl öncesinin aynı ayına kıyasla %19'luk bir artış olduğunu belirtti.

Rightmove'dan yapılan açıklamada, "Ay başında İngiltere Merkez Bankası'nın dört yıldır ilk kez faiz indirimine gitmesi, mortgage oranlarındaki düşüşün hızlanmasına yardımcı oldu ve alıcı talebinin artmasına önemli ölçüde katkıda bulundu" denildi.

Bu arada, yeni satıcılar için ortalama satış fiyatı %1,5 veya 5.708 pound (7.337 $) düşerek 367.785 pounda geriledi ve son 18 yıldır temmuzdan Ağustos'a fiyatlar düştüğü için uzun vadeli ortalamayla eşleşti.

Rightmove'un emlak bilimi direktörü Tim Bannister, "Mortgage oranları faiz indiriminden bu yana henüz önemli ölçüde düşmemiş olsa da, uzun zamandır beklenen ilk indirimin nihayet gelmiş olması ve mortgage oranlarının aşağıya doğru ilerlemesi, ev taşıma duyarlılığı için olumlu" dedi.

Rightmove, faiz indiriminin ardından Sonbahar döneminde faaliyetlerin daha da artmasını bekliyor ve bu nedenle, daha önce %1 düşüş olarak tahmin ettiği yeni satıcı fiyatlarındaki tüm yıl tahminini %1 artışa yükseltti.

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