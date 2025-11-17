CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere’de konut fiyatları geriledi

İngiltere’de konut fiyatları geriledi

İngiltere’de satışa çıkarılan konutların ortalama fiyatları, Kasım ayı öncesinde mevsim normallerinin üzerinde geriledi.

Oluşturma Tarihi 17 Kasım 2025 09:32

Rightmove'un yayımladığı verilere göre, 8 Kasım'a kadar geçen dört haftada fiyatlar %1,8 düştü. Bu, 2012'den bu yana yılın bu dönemindeki en büyük düşüş olarak kaydedildi. Fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre %0,5 daha düşük seviyede bulunuyor.

Piyasada son on yılın en yüksek konut arzı da fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Royal Institution of Chartered Surveyors verileri de, 26 Kasım'da açıklanacak ve vergi artışları içermesi beklenen bütçe öncesinde konut piyasasında ivme kaybına işaret ediyor.

Rightmove, piyasada bulunan konutların fiyat indirimlerinin Şubat 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. Özellikle 2 milyon sterlinin (2,63 milyon dolar) üzerindeki lüks konutlarda satış anlaşmaları yıllık bazda %13 geriledi.

2025 yılı toplam satışları ise hala 2024'ün aynı dönemine göre %4 yukarıda seyrediyor. Rightmove uzmanı Colleen Babcock, "Bütçe büyük bir dikkat dağıtıcı unsur. Yılın bu döneminde normalde Noel öncesi yaşanan durgunluk bu kez daha erken geldi" dedi.

İlginizi Çekebilir
Avrupa Parlamentosu’ndan 2040 iklim hedefleri Avrupa Parlamentosu'ndan 2040 iklim hedefleri 13 Kasım 2025 16:51
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 13 Kasım 2025 16:47
Rusya’nın en büyük ikinci bankası üçüncü çeyrek büyüme beklentisini açıkladı Rusya'nın en büyük ikinci bankası üçüncü çeyrek büyüme beklentisini açıkladı 13 Kasım 2025 16:24
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi eylülde yüzde 0,2 arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi eylülde yüzde 0,2 arttı 13 Kasım 2025 14:20
UEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü revize etti UEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü revize etti 13 Kasım 2025 13:48
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 13 Kasım 2025 13:44
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor 13 Kasım 2025 12:39
Güneş ve rüzgar talebi karşıladı! Elektrik üretiminde fosil yakıtlara ilgi azaldı Güneş ve rüzgar talebi karşıladı! Elektrik üretiminde fosil yakıtlara ilgi azaldı 13 Kasım 2025 12:35
EPDK’dan 2024’te enerji piyasalarına 10 binden fazla lisans EPDK'dan 2024'te enerji piyasalarına 10 binden fazla lisans 13 Kasım 2025 12:32
Gemi ve yat sektöründen 10 ayda rekor ihracat Gemi ve yat sektöründen 10 ayda rekor ihracat 13 Kasım 2025 12:13
ABD’de 1 sent tedavülden kaldırıldı ABD'de 1 sent tedavülden kaldırıldı 13 Kasım 2025 09:58
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 13 Kasım 2025 09:50
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler