İngiltere'de konut piyasasında durgunluk sinyalleri

RICS'in konut fiyatları dengesi, Temmuz ayındaki -13'ten Ağustos ayında -19'a gerileyerek Ocak 2024'ten (-23) bu yana en zayıf seviyesine ulaştı ve ekonomistlerin -10 beklentisinin altında kaldı. Bu gösterge, fiyat artışları bildiren ve düşüşler gören araştırmacıların yüzdesindeki farkı yansıtıyor.

Bu olumsuz değerlendirme, aylık konut fiyatlarının istikrarlı olduğunu ve yıllık bazda %2 artış gösterdiğini ortaya koyan Halifax ve Nationwide'ın Temmuz ayı verileriyle tezat oluşturuyor.

Alıcı talepleri de keskin bir düşüş gösterdi ve net denge Temmuz ayındaki -7'den -17'ye gerileyerek Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Anlaşmalı satışlar -17'den -24'e gerileyerek alıcılar arasındaki güvenin zayıfladığını gösterdi.

RICS pazar araştırması başkanı Tarrant Parsons, "Alıcı talebinin azalması ve anlaşmalı satışların düşmesi ile konut piyasası, devam eden belirsizliğin etkilerini açıkça hissediyor" dedi. Parsons, ekonomik görünüm ve faiz oranlarına ilişkin endişelerin, güveni olumsuz etkileyen temel faktörler olduğunu belirtti.