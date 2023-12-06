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İngiltere'de konut sektörü kasımda daraldı

İngiltere’de konut sektörü bu yılın kasım ayında daraldı.

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2023 15:33

Son Güncelleme Tarihi 06 Aralık 2023 15:33

S&P Global / CIPS tarafından yayınlanan verilere göre, ülkede inşaat sektörü Satın Alma Yöneticileri (PMI) verisi, bu yılın kasım ayında 46,3 olan beklentinin altında kalarak 45,5 seviyesinde kaydedildi.

Ülkede son üç aydır inşaat sektörü PMI verisi de daralışını sürdürdü.

Bir önceki ayda (ekim) konut sektörü PMI verisi 45,6 olarak gerçekleşmişti.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektör büyümesi, bu seviyenin altı ise sektör daralması olarak yorumlanıyor.

S&P Global / CIPS'nin açıklamasına göre, ankete katılanlar, konut geliştirme projelerindeki kesintiler ve olumsuz piyasa koşulları nedeniyle faaliyetlerinde genel bir yavaşlamanın görüldüğünü kaydetti.

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