CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere’de perakende satış beklentilerin altında kaldı

İngiltere’de perakende satış beklentilerin altında kaldı

İngiltere’de perakende satış dengesi -32’ye gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Sektörde zayıflayan talep, düşük yatırım iştahı ve istihdam kayıpları yıl sonu görünümünü olumsuz etkiliyor.

Oluşturma Tarihi 25 Kasım 2025 14:33

İngiltere Sanayi Konfederasyonu (CBI), kasım ayında perakende satış dengesinin -27'den -32'ye gerilediğini duyurdu. Bu seviye, piyasa beklentisi olan -30'un da altında kalarak, haziran ayından bu yana ilk ve en belirgin düşüşe işaret etti. 2023 ortasından beri zayıf seyreden sektör, 26 Kasım'da açıklanacak bütçe öncesinde daha derin bir daralma sinyali veriyor.

GÜVEN SON 17 YILIN DİBİNDE

Perakendeciler, aralık ayında satışlardaki gerilemenin süreceğini ancak hız kaybedeceğini öngörüyor. İş dünyası güveni 17 yılın en düşük seviyesine inerken, şirketler önümüzdeki çeyrekte faaliyet koşullarının daha da kötüleşeceğini düşünüyor.

ARALIKTA DA DEVAM EDECEK

Sermaye harcamalarındaki azalma ve yatırım planlarının tarihsel ortalamaların altında kalması, sektörün toparlanmasını güçleştiriyor. Kasım ayında gerileyen istihdamın aralıkta sınırlı da olsa daha hızlı düşmesi bekleniyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, perakende satış fiyatlarındaki artışın uzun vadeli ortalamalara yaklaşarak yavaşlaması olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ancak genel ekonomik görünüm sektörde zayıf kalmayı sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir
Alman iş dünyasında güven kasımda geriledi Alman iş dünyasında güven kasımda geriledi 24 Kasım 2025 14:07
Belçika’da hükümet bütçe konusunda anlaşmaya vardı Belçika'da hükümet bütçe konusunda anlaşmaya vardı 24 Kasım 2025 14:04
Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor 24 Kasım 2025 13:57
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 24 Kasım 2025 13:51
Rusya’dan Hindistan’a indirimli petrol teklifi Rusya'dan Hindistan'a indirimli petrol teklifi 24 Kasım 2025 12:14
Societe Generale’den Türkiye için faiz tahmini: 2026 sonunda yüzde 24 Societe Generale'den Türkiye için faiz tahmini: 2026 sonunda yüzde 24 24 Kasım 2025 12:08
Belçika’da 3 günlük grev başladı Belçika'da 3 günlük grev başladı 24 Kasım 2025 11:57
Çin’den gelişmiş ülkelere borç Çin'den gelişmiş ülkelere borç 24 Kasım 2025 11:46
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 24 Kasım 2025 10:01
Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor 24 Kasım 2025 09:54
ABD Hazine Bakanlığı’ndan 2026 öngörüsü: Resesyon beklemiyoruz ABD Hazine Bakanlığı'ndan 2026 öngörüsü: Resesyon beklemiyoruz 24 Kasım 2025 09:42
Faiz indirimi sinyali gümüş fiyatlarını destekledi Faiz indirimi sinyali gümüş fiyatlarını destekledi 24 Kasım 2025 09:38
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler