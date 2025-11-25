İngiltere’de perakende satış beklentilerin altında kaldı

İngiltere Sanayi Konfederasyonu (CBI), kasım ayında perakende satış dengesinin -27'den -32'ye gerilediğini duyurdu. Bu seviye, piyasa beklentisi olan -30'un da altında kalarak, haziran ayından bu yana ilk ve en belirgin düşüşe işaret etti. 2023 ortasından beri zayıf seyreden sektör, 26 Kasım'da açıklanacak bütçe öncesinde daha derin bir daralma sinyali veriyor.

GÜVEN SON 17 YILIN DİBİNDE

Perakendeciler, aralık ayında satışlardaki gerilemenin süreceğini ancak hız kaybedeceğini öngörüyor. İş dünyası güveni 17 yılın en düşük seviyesine inerken, şirketler önümüzdeki çeyrekte faaliyet koşullarının daha da kötüleşeceğini düşünüyor.

ARALIKTA DA DEVAM EDECEK

Sermaye harcamalarındaki azalma ve yatırım planlarının tarihsel ortalamaların altında kalması, sektörün toparlanmasını güçleştiriyor. Kasım ayında gerileyen istihdamın aralıkta sınırlı da olsa daha hızlı düşmesi bekleniyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, perakende satış fiyatlarındaki artışın uzun vadeli ortalamalara yaklaşarak yavaşlaması olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ancak genel ekonomik görünüm sektörde zayıf kalmayı sürdürüyor.