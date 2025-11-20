CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de sanayi üretimi kasım ayında geriledi

İngiltere'de sanayi üretimi kasım ayında geriledi

İngiltere’de imalat sektörü, Kasım sonunda biten üç aylık dönemde Ağustos 2020’den bu yana en keskin üretim düşüşünü kaydetti. Üretimdeki daralma, gelecek haftaki yıllık bütçe öncesindeki belirsizlikten kaynaklandı.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2025 15:42

İngiltere Sanayi Konfederasyonu (CBI), sanayi üretim dengesi göstergesinin ekim ayındaki -16 seviyesinden kasımda -30'a gerilediğini açıkladı. Önümüzdeki üç aya ilişkin beklenti de -19'dan -30'a düştü. Sanayi sipariş dengesi ise ekimde -38'den kasımda -37'ye sınırlı bir yükseliş gösterdi; bu seviye Aralık 2024'ten bu yana en düşük düzey olarak kaydedildi.

CBI Başekonomisti Ben Jones, "Bu ayki ankette dikkat çekici olan, şirketlerin yavaşlamayı bütçe öncesi belirsizlikle ilişkilendirmesi. Müşteriler, bütçede ne olacağını görmeden alım ve yatırımlarını erteliyor" dedi.

Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 26 Kasım'daki ikinci yıllık bütçesinde yeni vergi artışları açıklaması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Rus petrolünde indirim azalacak mı? Rus petrolünde indirim azalacak mı? 19 Kasım 2025 15:36
Hollanda, Nexperia kararını askıya aldı: Çin ile görüşmeler belirleyici oldu Hollanda, Nexperia kararını askıya aldı: Çin ile görüşmeler belirleyici oldu 19 Kasım 2025 14:41
Rus enerji şirketi küçülmeye gidiyor: Akaryakıt istasyonlarını kapatacak Rus enerji şirketi küçülmeye gidiyor: Akaryakıt istasyonlarını kapatacak 19 Kasım 2025 14:32
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 20 Kasım 2025 10:03
ECB: Bankalar dirençli ancak kırılganlık alanları mevcut ECB: Bankalar dirençli ancak kırılganlık alanları mevcut 19 Kasım 2025 13:46
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 19 Kasım 2025 13:20
Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor 19 Kasım 2025 12:23
İngiltere’de enflasyon ekimde geriledi İngiltere'de enflasyon ekimde geriledi 19 Kasım 2025 10:45
’Tayvan’ gerilimi sonrası yasak yeniden başlayacak! Çin Japonya’dan deniz ürünü ithalatını askıya alıyor 'Tayvan' gerilimi sonrası yasak yeniden başlayacak! Çin Japonya'dan deniz ürünü ithalatını askıya alıyor 19 Kasım 2025 10:15
Brent petrolün varili 64,30 dolar Brent petrolün varili 64,30 dolar 19 Kasım 2025 10:05
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 19 Kasım 2025 10:03
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 19 Kasım 2025 09:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler