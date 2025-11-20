İngiltere'de sanayi üretimi kasım ayında geriledi

İngiltere Sanayi Konfederasyonu (CBI), sanayi üretim dengesi göstergesinin ekim ayındaki -16 seviyesinden kasımda -30'a gerilediğini açıkladı. Önümüzdeki üç aya ilişkin beklenti de -19'dan -30'a düştü. Sanayi sipariş dengesi ise ekimde -38'den kasımda -37'ye sınırlı bir yükseliş gösterdi; bu seviye Aralık 2024'ten bu yana en düşük düzey olarak kaydedildi.

CBI Başekonomisti Ben Jones, "Bu ayki ankette dikkat çekici olan, şirketlerin yavaşlamayı bütçe öncesi belirsizlikle ilişkilendirmesi. Müşteriler, bütçede ne olacağını görmeden alım ve yatırımlarını erteliyor" dedi.

Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 26 Kasım'daki ikinci yıllık bütçesinde yeni vergi artışları açıklaması bekleniyor.