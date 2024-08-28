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İngiltere'de satılık konut sayısı son 7 yılın zirvesinde

İngiltere'de satılık konut sayısı son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 28 Ağustos 2024 08:48

Son Güncelleme Tarihi 28 Ağustos 2024 08:48

İngiltere'de satılık konut sayısı son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, toparlanan ekonominin tüketici güvenini artırmasıyla alıcı talebi de artıyor.

Zoopla emlak web sitesi, her emlakçının 18 Ağustos'a kadar geçen dört haftada ortalama 33 konuta sahip olduğunu, bunun bir yıl öncesine göre %14 daha fazla bir rakama işaret ettiğini belirtti. Artan arzın bu yıl satışları artıracağı, ancak aynı zamanda fiyatları kontrol altında tutacağı öngörüldü.

Zoopla, satıcıların alıcı bulma konusunda daha kendinden emin olduğunu söylüyor.

Sektör uzmanları, İşçi Partisi'nin 4 Temmuz'da zaferiyle sona eren seçim belirsizliğinin, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) dört yıldan uzun bir süre sonra ilk kez faiz indirimine gitmesinin ve ardından daha fazla indirim yapılması ihtimalinin önümüzdeki aylarda piyasayı desteklemesi beklendiğini söylüyor.

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