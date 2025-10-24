İngiltere'de tüketici güven endeksi yükseldi

GfK tarafından derlenen verilere göre, İngiltere'de tüketici güveninin bu ay yükseldiğini açıklandı. GfK'nın Nürnberg Enstitüsü ile yayımladığı aylık endeks, tüketici güven endeksinin ekim ayında eksi 17'ye yükseldiğini gösterdi. Ekonomistler, güven endeksinin -20'ye gerilemesini bekliyorlardı.

GfK Tüketici Öngörüleri Direktörü Neil Bellamy, iyileşmenin arkasında tüketicilerin elektrikli ev aletleri ve mobilya gibi büyük alımlara yönelik artan niyetlerinin olduğunu belirtti. Bellamy, "Pek çok tüketici, mümkün olduğunda büyük alımlarını bu indirim dönemlerine ertelemeye başladı ve bunların en büyüğü de 28 Kasım'daki Kara Cuma" dedi.

Ankete göre, tüketicilerin İngiliz ekonomisine ilişkin görüşleri de bu ay daha iyi hale geldi. Bellamy, "Tüketiciler ve perakendeciler, Kara Cuma'dan iki gün önce açıklanması planlanan devlet bütçesinin harcamaları artırıp azaltmayacağını yakından izleyecek" ifadelerini de kullandı.