İngiltere'de tüketici harcamaları ılımlı arttı

İngiltere'de tüketici harcamaları Temmuz ayında ılımlı bir artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 12 Ağustos 2025 09:08

İngiltere'de tüketici harcamaları Temmuz ayında ılımlı bir artış gösterdi. Bu artış, giyim ve gıda satışlarını artıran sıcak hava koşullarının etkisiyle gerçekleşti. Ancak analistler, artışın büyük bir kısmının güçlü talep değil, fiyat artışlarından kaynaklandığını belirtiler.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), perakende harcamalarında yıllık bazda %2,5'lik bir artış olduğunu bildirdi. Bu rakam, Haziran ayındaki %3,1'lik artışın altında kaldı. Gıda satışları %3,9 artarken, giyim dahil gıda dışı ürünlerin satışları %1,4 ile daha yavaş bir büyüme kaydetti.

Barclays de tüketici faaliyetlerinde bir toparlanma olduğunu ve harcamaların Haziran ayında hafif bir düşüşün ardından %1,4 arttığını belirtti. Giyim alımları %4,2 artışla Eylül 2024'ten bu yana en büyük artışı kaydetti. Bu artışın en büyük nedeni Temmuz ayı başındaki sıcak hava ve yoğun spor takvimi oldu. Market harcamaları ise %0,9 artış gösterdi.

BRC başkanı Helen Dickinson, "Ayın başında hava koşulları satışları artırırken, sıcaklıkların düşmesiyle bu ivme kayboldu" dedi. "Gıda harcamalarındaki artışın büyük kısmı hacimden değil enflasyondan kaynaklandı."

İngiltere Merkez Bankası, tüketici enflasyonunun Eylül ayında hedefinin iki katı olan %4'e ulaşmasını bekliyor. Ayrıca, kısmen asgari ücretlerin artması ve işveren maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle gıda enflasyonunun yıl sonuna kadar %5,5'e ulaşacağını tahmin ediyor.

Ücret artışlarının yavaşlaması ve iş belirsizliğinin artmasıyla birlikte, ekonomistler önümüzdeki aylarda tüketici harcamalarına ilişkin görünüm konusunda temkinli olmaya devam ediyor.

