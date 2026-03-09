CANLI BORSA
Irak'tan Asya'ya Petrol Zammı

Irak’tan Asya’ya Petrol Zammı

Suudi Arabistan’dan sonra Irak da Asya’daki müşterileri için nisan teslimi ham petrol fiyatlarını artırdı.

Oluşturma Tarihi 09 Mart 2026 12:40

Son Güncelleme Tarihi 09 Mart 2026 12:41

Suudi Arabistan'ın ardından Irak da Asya'daki müşterileri için nisan teslimi ham petrol fiyatlarını artırdı.
Irak Devlet Petrol Pazarlama Kurumu (SOMO), Basra Medium ham petrolünün Asya satış fiyatını Oman/Dubai göstergesi olan ASCI'ye göre varil başına 0,30 dolar primli olarak açıkladı.
Kuzey ve Güney Amerika satışları için fiyat 0,20 dolar primli olarak belirlenirken, Avrupa pazarı için ise Brent'e göre varil başına 0,55 dolar indirim uygulandı.

