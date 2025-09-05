CANLI BORSA
İran ile UAEA, Viyana'da yeni işbirliği modeli için görüşecek

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkililerinin Viyana'da yeni işbirliği modelini belirlemek için uzmanlar düzeyinde bir araya geleceği bildirildi.

Oluşturma Tarihi 05 Eylül 2025 13:24

İran devlet televizyonuna konuşan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Rıza Necefi, Tahran heyeti ile UAEA yetkilileri arasında yeni bir görüşme turunun başladığını duyurdu.

Görüşmenin, Meclis tarafından onaylanan ve UAEA ile işbirliğini geçici olarak durdurmayı öngören yasa çerçevesinde yeni koşullar altındaki işbirliğinin tanımlanması amacıyla yapılacağını belirten Necefi, "Bu görüşmeler, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki 'yeni işbirliği modelini' belirleyecek ve uzmanlar düzeyinde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

İran Meclisinin 26 Haziran'da kabul edip Anayasayı Koruyucular Konseyinin de onayladığı yasa, hükümeti UAEA ile işbirliğini durdurmaya, denetçilerin girişini yasaklamaya zorlamış ve yalnızca İran'ın nükleer hakları tanınıp güvenlik garantileri sağlandığında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin onayıyla yürürlükten kalkacak şekilde düzenlenmişti.

Bu kapsamda yeni yasa çerçevesinde İran, UAEA ile yeni "işbirliği modeli" konusunda görüşmeler yapıyor.

