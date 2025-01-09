İsviçre Merkez Bankası 2024 için 88 milyar dolar kar bekliyor

2023'te 3,2 milyar CHF zarar açıklayan banka, 2022'de ise 132 milyar CHF'lik rekor zarar kaydetmişti. İsviçre Merkez Bankası (SNB), altın ve hisse senedi fiyatlarındaki artışın etkisiyle 2024 yılı için 80 milyar İsviçre Frangı (88 milyar dolar) kar beklediğini bildirdi.

Bankanın 2024'e yönelik geçici verilerine göre, bankanın döviz pozisyonlarındaki karı geçen yıl 67 milyar İsviçre Frangı (CHF) oldu. SNB, 1,04 milyon tonluk altından 21,2 milyar CHF kar etti. Altın fiyatları geçen yıl yüzde 27 üzerinde değer kazanmıştı.

1907 yılında kurulan bankanın geçen yıl için beklenen 80 milyar CHF karının, 2017'deki 54 milyar franklık rekoru aşması bekleniyor.

2023'te 3,2 milyar CHF zarar açıklayan banka, 2022'de ise 132 milyar CHF'lik rekor zarar kaydetmişti.

SNB, Apple, Microsoft ve Amazon gibi ABD'li teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor.

SNB'nin 744 milyar CHF değerindeki döviz rezervlerinin yüzde 39'u dolarda bulunuyor.

Doların geçen yıl güçlenmesi CHF'ye dönüştürülen hisse senetleri ve temettü ödemelerinin değerinin artmasına katkıda bulundu.

Banka, geçen yıla ilişkin detaylı finansal rakamlarını ise 3 Mart 2025'te açıklayacak.